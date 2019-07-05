النائب علي الحميداوي يكشف عن بدء اليونسكو بمناقشة ملف ادراج مدينة بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأ اليونسكو بمناقشة ملف إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي في المؤتمر الذي يعقد حاليا في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وذكر عضو الوفد المشارك علي الحميداوي أن "اليونسكو بدء بمناقشة ملف ادراج مدينة بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي".كما تم "إدراج الجزر والمناطق المحمية في خليج كاليفورنيا، المكسيك في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وسحب موقع مصانع نترات الصوديوم في همبرستون وسانتا لاورا شيلي من قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر".فيما تم "سحب موقع مهد ولادة يسوع المسيح في بيت لحم بفلسطين من قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر".وأدرجت "حديقة فاتناكوكول الوطنية الطبيعة الديناميكية للنار والجليد في آيسلندا، على قائمة التراث العالمي لليونسكو".وتم أيضا "إدراج الأراضي والبحار الفرنسية الجنوبية، على قائمة التراث العالمي لليونسكو، فضلاً عن إدراج غابات هيركانيا، في جمهورية إيران الإسلامية على قائمة التراث العالمي لليونسكو".وتم ايضاً "إدراج محمية الطيور المهاجرة على طول شواطئ البحر الأصفر وخليج بوهاي الصيني {المرحلة الأولى}، في الصين بقائمة التراث العالمي لليونسكو".

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