2019/07/05 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التغيير تكلف "سيد علي" باختيار اسماء أربعة وزراء في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/05 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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