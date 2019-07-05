2019/07/05 | 16:17

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عاجل ..اليونسكو تقترح على أعضائها التصويت على إدراج بابل على لائحة التراث العالمي بشروط

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