الحميداوي:اربع ملفات تسبق ملف بابل في اجتماعات اليونسكو والبحرين اكثر الدول اعتراضا على ملفنا لاسباب ليست فنية

2019/07/05 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اكد النائب علي الحميداوي عضو الوفد العراقي المشارك في اجتماعات لجنة التراث العالمي والذي تعقد اجتماعاته في العاصمة الاذربيجانية باكو ان "الملفات التي تسبق العراق [بابل ] هي لبانيا والبحرين والبرازيل وبوركينا قاسو .

وبين الحميداوي ان البحرين هي اكثر الدول اعتراضاً على ملف بابل لاسباب ليست فنية كما اشار الى ان ملف البحرين قد تم تاجيله الى يوم غد لعدم حضور وزيرة الثقافة البحرينية.....[ يتبع ]

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