محافظ بابل يؤكد ان دخول بابل في لائحة التراث العالمي سيحقق مردودا اقتصاديا وثقافيا كبيرا للمحافظة

2019/07/05 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بابل كرار العبادي أن دخول المدينة الأثرية البابلية ضمن لائحة التراث العالمي والذي من المتوقع أن تصوت عليه اليونسكو اليوم الجمعة أثناء اجتماعها السنوي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان سيعمل على إنعاش واقعها الاقتصادي والثقافي.وقال العبادي في تصريح صحفي “أن من شأن الاعتراف بمدينة بابل الاثرية دوليا العمل على جذب المزيد من […]

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