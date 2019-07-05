2019/07/05 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت اجتماع منظمة اليونسكو المنعقد حاليا في العاصمة الاذريـة باكو على إدراج مواقع في فرنسا وألبانيا ومقدونيا وايسلندا والبوسنة والهرسك والبرازيل ضمن لائحة التراث العالمي./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونسكـو يدرج 7 مواقع على لائحة التراث العالمـي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونسكـو يدرج 7 مواقع على لائحة التراث العالمـي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).