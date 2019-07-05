2019/07/05 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

نجح الدولي الهولندي فرينكي دي يونج في اجتياز الفخوصات الطبية بنجاح، بمستشفى برشلونة صباح ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دي يونج يجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل الانضمام رسميا لبرشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دي يونج يجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل الانضمام رسميا لبرشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).