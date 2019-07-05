الداخلية العراقية توضح حقيقة فتح باب التعيينات

2019/07/05 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة (5 تموز 2019)، حقيقة الانباء التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، حول فتح باب التعيين على ملاكاتها....

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