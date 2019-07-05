2019/07/05 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو هجوم عشائري على عائلة مدرس كشف غش طالب في هيت والشرطة تقول داعشي مع زوجته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/05 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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