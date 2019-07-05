2019/07/05 | 16:39

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بالصور..



فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في السوق العسكري بالنجف الاشرف

الجمعة

05

تموز

2019 :

04:27 pm

24

بالصور..



فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في السوق العسكري بالنجف

الاشرف

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