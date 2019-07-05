موفدنا الى باكو: اليونسكو يوافق على ادراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نصر عراق جديد، وافقت منظمة اليونسكو على ادراج مدينة بابل الاثارية على لائحة التراث العالمي.

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