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موفدنا الى باكو: موافقة متتالية للدول الاعضاء في اليونسكو على ادراج اثار بابل على لائحة التراث العالمي


موفدنا الى باكو: موافقة متتالية للدول الاعضاء في اليونسكو على ادراج اثار بابل على لائحة التراث العالمي
2019/07/05 | 16:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موفدنا الى باكو: موافقة متتالية للدول الاعضاء في اليونسكو على ادراج اثار بابل على لائحة التراث العالمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/05 | 16:41.

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