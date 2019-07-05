2019/07/05 | 16:41

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عاجل اسبانيا والبوسنه والهرسك واذربيجان يؤيدون انضمام بابل على لائحة لتراث العالمي

تأریخ التحریر: : 2019/7/5 16:28

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