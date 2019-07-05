توزيع رواتب أفواج اللواء العاشر بالحشد الشعبي في ديالى

2019/07/05 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت لجنة المالية في الإدارة المركزية بهيئة الحشد الشعبي، الرواتب على مقاتلي أفواج اللواء العاشر في محافظة ديالى.وقال موفدنا، إن لجنة المالية في الإدارة المركزية قامت بتوزيع الرواتب على مقاتلي أفواج اللواء العاشر في محافظة ديالى بمعسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي.وأضاف، أن اللجنة اختتمت بصمة البودرة في وقت قياسي بعد يومين من العمل، ...

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