مكتب الحشد في بابل يبحث الجهود المشتركة لخدمة ذوي الشهداء والجرحى

2019/07/05 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار مدير هيئة الحشد الشعبي في بابل لؤي الزاملي، الجمعة، قسم الشهداء والجرحى في قيادة شرطة المحافظة للاطلاع على الخدمات التي تقدم للمواطنين.وذكر موفدنا، ان الزاملي اجرى زيارة قسم الشهداء والجرحى لبحث التنسيق والتعاون المشترك وتطوير الامكانات بين مؤسسات الحشد وبقية الاجهزة الامنية، فضلا عن الإجراءات التي يمكن تقديمها في تسريع شفاء الجرحى وإتمام ...

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