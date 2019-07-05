2019/07/05 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلبي المتطلبات الغذائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحليب دواءٌ للأمراض المزمنة من مرحلة الطفولة وحتى الشيخوخة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحليب دواءٌ للأمراض المزمنة من مرحلة الطفولة وحتى الشيخوخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).