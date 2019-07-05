اليونسكـو يوافق بالاجماع على ادراج اثار بابل في اللائحـة العالميـة

2019/07/05 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس التراث العالمي في اجتماعات منظمة اليونسكـو المنعقدة حاليا في العاصمة الاذرية باكو بالاجماع ، على ادراج مدينة بابل الاثريـة في اللائحـة العالميـة./انتهى

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