الثقافة: بدء مناقشة ملف إدراج مدينة بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة الثقافة في بيان مقتضب تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "مناقشة ملف إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي بدأت الان"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وبدأ مجلس التراث العالمي، ظهر اليوم الجمعة الخامس من تموز 2019، جلسته الخاصة بالتصويت على إدراج آثار بابل بقائمته.

انتهى.ص.هـ.ح.

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