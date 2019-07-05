2019/07/05 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة : العراق يتفهم التخوف العالمي، ويتعهد بتقديم رؤية ادارية، وقد خصص ٢٠٠ مليون دولار من اجل بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/05 | 16:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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