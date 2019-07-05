2019/07/05 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة اليونسكو تدرج اثار بابل على لائحة التراث العالمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة اليونسكو تدرج اثار بابل على لائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة اليونسكو تدرج اثار بابل على لائحة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).