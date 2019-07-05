2019/07/05 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن المناصب التي يسعى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الحصول عليها ضمن تقسم الدرجات الخاصة.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يسعى للحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية له شخصيا، اضافة الى مناصب امانة بغداد وهيئة الاستثمار الوطنية وجهاز المخابرات لكتلته”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر يكشف لـ”خطوة برس”: المالكي يسعى للحصول على نائب الرئيس وامانة بغداد والمخابرات وهيئة الاستثمار وكالة خطوة برس.

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