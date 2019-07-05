الحكمة: حكومة عبدالمهدي أسيرة بيد الأحزاب

2019/07/05 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق وصفت كتلة #الحكمة البرلمانية المُعارضة، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية برئاسة #عادل_عبدالمهدي، بـ”#الأسيرة” بيد الكتل والكيانات السياسية والأحزاب.عضو الكتلة #جاسم_البخاتي، قال لـ”الحل العراق“، إنه «كان من […]

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