2019/07/05 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحصد ميداليتين بفئة الناشئين لالعاب القوى في البطولة العربية بتونس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/05 | 16:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحصد ميداليتين بفئة الناشئين لالعاب القوى في البطولة العربية بتونس) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحصد ميداليتين بفئة الناشئين لالعاب القوى في البطولة العربية بتونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).