الكعبي يدعو لإيلاء اهتمام ’’جدّي وعاجل’’ للأهوار وآثار بابل

2019/07/05 | 16:59

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مجس النواب عن تحالف البناء آراس حبيب كريم، اليوم الجمعة، إلى تفعيل القوانين الخاصة بمحاسبة "كبار الفاسدين".

وقال كريم، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "بيان صادم آخر من هيئة النزاهة،

بغداد اليوم- بغداد

تنقل بغداد اليوم، وقائع جلسة التصويت على ادراج آثار بابل بلائحة التراث العالمي.

وخلال الجلسة، اعلنت كل من الكويت والبحرين وفرنسا دعمها لادراج مواقع بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي.

وعقب ذلك أكدت تانزانيا أن "الع

بغداد اليوم- بغداد

أوصى زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الجمعة (05 تموز 2019)، كتلته النيابية بمتابعة ’’رؤى المرجعية’’ حول المخدرات، داعيا الى تشريع قانون رادع لانتشارها.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

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