2019/07/05 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة احمد رياض يزور محافظة كركوك للأطلاع على واقع الرياضة والشباب والمنشآت الرياضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة احمد رياض يزور محافظة كركوك للأطلاع على واقع الرياضة والشباب والمنشآت الرياضية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة احمد رياض يزور محافظة كركوك للأطلاع على واقع الرياضة والشباب والمنشآت الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).