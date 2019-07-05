كركوك.. ناقل وممول داعش في قبضة العدالة

2019/07/05 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، القاء القبض على الناقل والممول لتنظيم داعش الارهابي في محافظة كركوك.

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