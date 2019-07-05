2019/07/05 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت السلطات الكمركية في مطار النجف، اليوم الجمعة، عن ضبط شحنة من فاكهة المنكا مخالفة في صالة قدوم المسافرين، كونها ممنوعه من الاستيراد .وافادت الهيأة العامة للكمارك في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “عملية الضبط تمت في صالة القدوم في المطار من قبل كوادر الكمارك العاملة هناك بعد أجراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط كمية من فاكهة المنكا الممنوعة من الاستيراد في مطار النجف وكالة خطوة برس.

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