الجيش الوطني الليبي يعلن أسقاط طائرة حربية في للوفاق في ترهونة

2019/07/05 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الوطني الليبي، أن الدفاعات الأرضية التابعة للواء التاسع أسقطت طائرة ميغ 23 أقلعت من الكلية الجوية في مصراتة لقصف مواقع داخل مدينة ترهونة غربي البلاد.وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية الليبية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل مطار معيتيقة.وأفاد منشور على صفحة سلطات مطار معيتيقة …

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