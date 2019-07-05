التغيير تكلف

2019/07/05 | 17:08

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بغداد:سومر نيوز

عقد المجلس الوطني لحركة التغيير يوم الجمعة اجتماعا كان مخصصا لتقديم اسماء المرشحين لشغل مناصب اربعة وزر...

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