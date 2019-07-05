نادال يعبر للدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس

2019/07/05 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطى الإسباني رافائيل نادال، عقبة الأسترالي نيك كيريوس، ليتأهل إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، بعد الفوز عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-3) و(3-6) و(7-6) و(7-6).وانتقم نادال بالتالي من خسارته السابقة أمام كيريوس في بطولة ويمبلدون عام 2014، كما انتقم من هزيمته أمام الأسترالي في بطولة أكابولكو في وقت سابق هذا الموسم....

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