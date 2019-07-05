“هريرا” ينضم لصفوف باريس سان جيرمان

2019/07/05 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي باريس سان جيرمان، التعاقد رسميًا مع الإسباني أندير هريرا، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق.ووفقًا للموقع الرسمي لسان جيرمان، فإن هيريرا صاحب الـ29 عامًا وقع على عقد يمتد إلى 5 مواسم وينتهي في صيف 2024.وانضم هيريرا إلى سان جيرمان خلال صفقة مجانية عقب انتهاء عقده، بعدما خاض 189 مباراة مع الشياطين الحمر،...

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