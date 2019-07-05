الهولندي “روبن” لاعب بايرن ميونخ يعلن أعتزال كرة القدم

2019/07/05 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الهولندي آريين روبن، وضع حد لمسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، بإعلان اعتزاله عقب رحيله عن نادي بايرن ميونخ الألماني، بنهاية الموسم الماضي.وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن النجم الهولندي المخضرم، البالغ من العمر 35 عامًا، قرر اعتزال اللعبة، اليوم الخميس.وكان روبن قد ارتبط بعدة أندية أوروبية مؤخرًا، لكنه قرر...

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