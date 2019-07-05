2019/07/05 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياض : نسبة انجاز القاعة المغلقة المتعددة الاغراض وصلت اكثر من 90% وأبدينا الملاحظات بخصوص الارضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رياض : نسبة انجاز القاعة المغلقة المتعددة الاغراض وصلت اكثر من 90% وأبدينا الملاحظات بخصوص الارضية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رياض : نسبة انجاز القاعة المغلقة المتعددة الاغراض وصلت اكثر من 90% وأبدينا الملاحظات بخصوص الارضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).