الكعبي يهنيء الشعب العراقي بإدراج بابل التاريخية ضمن لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الجمعة ، الشعب العراقي لمناسبة موافقة منظمة اليونسكو والتصويت بالإجماع على ادراج مدينة بابل التاريخية ضمن ﻻئحة التراث العالمي

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