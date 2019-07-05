رئيس اقليم كردستان يعبر عن شكره لدعم ومساعدات فرنسا ورئيسها المستمرة لإقليم كردستان

2019/07/05 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني عن شكره لدعم ومساعدات فرنسا ورئيسها ماكرون المستمرة لإقليم كردستان خاصة في المراحل الصعبة .وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان , ان بارزاني التقى في اربيل الممثل الخاص للرئيس الفرنسي لشؤون سوريا وفرانسوا سينيمو ، والقنصل الفرنسي العام في الاقليم دومينيك ماس مشيرا الى ان الوفد نقل تحيات الرئيس […]

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