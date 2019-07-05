إخماد حريق اندلع داخل سوق العسكري في النجف

2019/07/05 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الاطفاء في النجف حريقا اندلع داخل محل كبير يحتوي على مفروشات واحهزة كهربائية في السوق العسكري ضمن محافظة النجف”.وقال المسؤول في اعلام الدفاع المدني علي تويج ، ان ” عملية الإخماد شاركت فيها خمس فرق إطفاء”./انتهى

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