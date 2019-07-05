الحميداوي: الموافقة على ادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي مشروطة بازالة المخلفات

2019/07/05 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة علي الحميداوي، عضو الوفد العراقي المشارك في اجتماعات لجنة التراث العالمي والذي تعقد اجتماعاته في العاصمة الاذربيجانية باكو، التصويت على انضمام مدينة بابل الاثارية ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال الحميداوي {للفرات نيوز} ان" الموافقة على ادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي جاءت مشروطة بازالة المخلفات".وكانت قيادة شرطة محافظة بابل كشفت عن تحقيق أحد شروط منظمة اليونسكو المتمثل في تأمين مدينة بابل الأثرية، وإبعادها عن العسكرة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار.



وانطلقت قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وصادقت 189 دولة عليها، ومن خلال هذه الاتفاقية تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.يشار الى انه جرى تقسيم ترشيحات عام 2019 {اليونسكو} إلى فئات مختلفة، بينها المواقع الطبيعية مثل متنزه فاتناكوكول الوطني في أيسلندا، والمواقع الثقافية مثل بابل في العراق، والمواقع المختلطة التي تجمع بين العناصر الطبيعية والثقافية مثل مدينة باراتي في البرازيل.انتهى

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