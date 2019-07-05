اليونسكو يدرج رسميا آثار بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” إدراج مدينة بابل العراقية في قائمة “التراث العالمي لليونسكو”.لكن المنظمة اشترطت على الرغم من ذلك على السلطات العراقية إزالة كافة المخالفات عن المدينة، وأمهلت السلطات فرصة حتى عام 2020، للخضوع لشروط المنظمة.وبابل مدينة عراقية، تقع على نهر الفرات، كانت العاصمة حينما كان البابليون يحكمون […]

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