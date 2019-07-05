رسمياً… بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق صوت أعضاء لجنة الآثار العالمية في منظمة اليونسكو، اليوم الجمعة، على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.يتبع…

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