2019/07/05 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يرق العرض الأول الذي قدمه يوفنتوس الإيطالي، لشراء المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مقابل 65 مليون يورو ثابتة ومتغيرة، لمستوى تطلعات إدارة ناديه أياكس أمستردام، الذي يطالب بعشرة ملايين إضافية، حسبما نشرت صحيفة (ألجيمين داجبلاد) المحلية.ويؤدي الفشل في التوصل لاتفاق حاليا، بخصوص قلب الدفاع صاحب الـ19 عاما، وقائد أياكس، إلى انضمامه الاثنين المقبل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أياكس يرفض عرض يوفنتوس لضم “دي ليخت” وكالة الاستقلال.

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