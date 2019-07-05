2019/07/05 | 17:21

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الإمارات ..



تطبيع مع "إسرائيل" ..



خطوات متسارعة من السر إلى العلن

كارتات فيديوية

الإمارات ..



تطبيع مع "إسرائيل" ..



خطوات متسارعة من السر إلى العلن

الجمعة 5 يوليو 2019 - 17:07

يتضمن الفيديو انتقال التطبيع مع "إسرائيل" من السر الى العلن، وزيارات المسؤولين "الإسرائيليين" الى بعض دول الخليج وعقد المؤتمرات والورش

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