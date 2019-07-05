الصحة العالمية: 6000 بين قتيل وجريح جراء المعارك جنوب طرابلس

2019/07/05 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن حصيلة قتلى اشتباكات جنوب طرابلس منذ اندلاعها في نيسان الماضي بين قوات المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق قد ناهزت الألف قتيل.

ونشرت المنظمة تغريدة على حسابها في "تويتر" أكدت فيها أن عدد الجرحى جراء الاشتباكات قد تجاوز 5 آلاف جريح.وأشارت المنظمة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء إلى 53 قتيلا و140 جريحا.

انتهى.ص.هـ.ح.

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