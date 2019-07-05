استطلاع: 64% من الروس يؤيدون نشاط بوتين

2019/07/05 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، أن نحو 64% من المواطنين الروس راضون عن أداء الرئيس فلاديمير بوتين، كما أجاب حوالي 72% بشكل إيجابي على سؤال عن ثقتهم ببوتين.ووفقا للاستطلاع، فقد قيم المشاركون فيه رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف والحكومة الروسية بـ 36.3% و40.9% على التوالي، فيما أجاب 35.9% من الروس بالإيجاب […]

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