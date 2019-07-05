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استطلاع: 64% من الروس يؤيدون نشاط بوتين


استطلاع: 64% من الروس يؤيدون نشاط بوتين
2019/07/05 | 17:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، أن نحو 64% من المواطنين الروس راضون عن أداء الرئيس فلاديمير بوتين، كما أجاب حوالي 72% بشكل إيجابي على سؤال عن ثقتهم ببوتين.

ووفقا للاستطلاع، فقد قيم المشاركون فيه رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف والحكومة الروسية بـ 36.3% و40.9% على التوالي، فيما أجاب 35.9% من الروس بالإيجاب […]

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