عاجل: اليونسكو يصوت على ادراج بابل على لائحة التراث شرط ازالة المخلفات لغاية شباط 2020

2019/07/05 | 17:28

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_NEWS_CD_IMPORTANTعاجل: اليونسكو يصوت على ادراج بابل على لائحة التراث شرط ازالة المخلفات لغاية شباط 2020

_NEWS_DATE: 2019/7/5 16:54

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