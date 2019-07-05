وزير الثقافة في كلمته من مؤتمر باكو: العراق يتفهم التخوف العالمي، ويتعهد بتقديم رؤية ادارية، وقد خصص ٢٠٠ مليون دولار من اجل بابل

2019/07/05 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

_NEWS_CD_IMPORTANTوزير الثقافة في كلمته من مؤتمر باكو: العراق يتفهم التخوف العالمي، ويتعهد بتقديم رؤية ادارية، وقد خصص ٢٠٠ مليون دولار من اجل بابل

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