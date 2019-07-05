2019/07/05 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة التصويت على بابل وفرحة العراق الكبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zYxFjeID4XE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة التصويت على بابل وفرحة العراق الكبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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