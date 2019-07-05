الحلبوسي يغرد بشأن إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 17:30

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بغداد اليوم _ بغداد

تقدم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بالشكر لكل الدول التي دعمت إدراج آثار بابل على لائحة منظمة "اليونسكو" للتراث العالمي.

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الجمعة، أن قرار احتجاز ناقلة النفط العملاقة المتوجهة إلى سوريا، تم اتخاذه "بشكل مستقل تماما"، نافية وجود أي طلبات من قبل حكومات أخرى للقيام بهذا الأمر.

وأفاد المكتب الصحفي لحكومة جبل طار

بغداد اليوم- بغداد

دعا نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الجمعة، لإيلاء اهتمام خاص وجدّي وعاجل بمدينة بابل الاثررية، باعتبارها محط أنظار العالم، عقب تصويت اليونسكو على ادراجها ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال الكعبي في بيان تلقته "بغداد اليوم&q

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مجس النواب عن تحالف البناء آراس حبيب كريم، اليوم الجمعة، إلى تفعيل القوانين الخاصة بمحاسبة "كبار الفاسدين".

وقال كريم، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "بيان صادم آخر من هيئة النزاهة،

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