تسجيل مسرب يكشف عمالة قائد عمليات الأنبار مع

2019/07/05 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر خاصة لـ "شبكة الاعلام المقاوم" عن تسجيل صوتي يتضمن محادثة هاتفية بين قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود خلف الفلاحي، وعميل للاستخبارات...

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