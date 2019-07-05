2019/07/05 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اعلن مجلس محافظة الانبار ،الجمعة، عن انطلاق اكبر حملة لإعادة اعمار البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الارهابية في عموم مدن المحافظة .وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح صحفي ،ان ” حكومة الانبار المحلية اطلقت حملة اعمار واسعة شملت اعادة اعمار وتأهيل عدد كبير من المشاريع المتضررة جراء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق اكبر حملة لإعادة اعمار البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الارهابية في الانبار المركز الخبري الوطني.

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