عالية نصيف : إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي يجب أن يكون حافزاً للحكومة لتأهيل البنية السياحية للمدينة

2019/07/05 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة عالية نصيف أن إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي يجب أن يكون حافزاً للحكومة لتأهيل البنية السياحية للمدينة وصيانتها بما يليق بتاريخها العريق، مهنئة الشعب العراقي بهذا المنجز العظيم ومعبرة عن شكرها لوزير الثقافة عبدالأمير الحمداني ورئيسة لجنة الثقافة النيابية النائبة سميعة الغلاب والنواب الذين عملوا على تحقيق هذا المنجز ولكل الداعمين […]

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